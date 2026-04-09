Cybercriminalité financière : la DSC déjoue une tentative de fraude portant sur 57 millions FCFA

La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) a déjoué une tentative de fraude financière de type Business Email Compromise visant un virement de 57 630 000 FCFA au préjudice de la Banque Islamique du Sénégal (BIS), selon les informations de la Police nationale.



L’attaque reposait sur un stratagème sophistiqué. Les auteurs avaient créé une adresse e-mail imitant celle de la société «Nouvelle Vision du Sénégal», produit de faux documents commerciaux et bancaires, et justifié le transfert par un achat fictif d’engins lourds pour le compte de la SARL « GCEM Sénégal ».



Grâce à une surveillance technique en temps réel, les enquêteurs ont identifié le compte récepteur chez Orabank Sénégal. Le 3 avril 2026, une opération coordonnée a conduit à l’interpellation d’un suspect clé à l’agence Orabank des Almadies (Dakar), toujours selon la Police.



Les investigations ont révélé l’existence d’un réseau structuré avec des ramifications à l’international. Plusieurs protagonistes ont déjà été déférés au parquet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, et les fonds ont été sécurisés avant tout décaissement. Les recherches se poursuivent pour identifier d’éventuels complices à l’étranger.