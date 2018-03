Tollé contre Aly Ngouille Ndiaye : les enseignants de l’Apr condamnent des attaques «lâches »

Le réseau des enseignants de l’Alliance pour la république vole au secours de Aly Ngouille Ndiaye suite au tollé de l’opposition soulevé par la sortie du ministre de l’Intérieur sur son désir de contribuer efficacement à la réélection de Macky Sall en 2019.



Ces enseignants invitent Idrissa Seck, Abdoul Mbaye, entre autres, à discerner le ministre de l’Intérieur de l’homme politique qu’il est avant tout. «Les attaques contre le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye sont lâches et n sauraient prospérer. C’est en n’étant qu’un responsable de l’Apr qu’il s’est exprimé. Les vendeurs de sable s’agitent dans le dessein de justifier leur future défaite, mais c’est peine perdue», a lancé Mbissane Faye, porte-parole dudit réseau.



Et d’ajouter : «Au Sénégal, personne ne peut truquer des élections». Elle s’en veut pour preuve la victoire de l’opposition dans certaines localités lors des dernières élections locales. Et pourtant, relève-t-elle, «c’est le même fichier».