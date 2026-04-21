Forum de Dakar : Ibrahima Nour Eddine Diagne appelle l'Afrique à une souveraineté numérique collective

Ibrahima Nour Eddine Diagne, administrateur général de Gainde 2000, a soutenu ce mardi 21 avril 2026 à Diamniadio que l’Afrique peine encore à défendre efficacement ses intérêts communs dans un contexte mondial en pleine mutation. Intervenant au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) lors d'un panel du 10e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, l'expert a déploré une "faiblesse structurelle" du continent, incapable selon lui de mettre ensemble ses intérêts pour les gérer collectivement face aux transformations géopolitiques et technologiques actuelles.







Selon l'administrateur de Gainde 2000, le champ de la puissance a radicalement évolué, plaçant désormais les entreprises en première ligne de la guerre informationnelle et des capacités de nuisance. Comparant les stratégies des grandes puissances, il a souligné que contrairement aux États-Unis ou à la Chine, où le secteur privé participe pleinement aux ambitions nationales, l’Afrique ne dispose pas encore de "super grosse entreprise technologique" dont les États seraient les actionnaires ou les producteurs. Cette absence d'alternatives locales solides favoriserait, selon lui, l'influence d'acteurs extérieurs sur les économies, les cultures et la jeunesse du continent.





Concernant l'intelligence artificielle, Ibrahima Nour Eddine Diagne a appelé à dépasser les concepts pour s'inscrire dans une approche concrète centrée sur la maîtrise des données. Il a rappelé que l’IA se nourrit de données et que sa maîtrise suppose d'abord celle des informations produites localement. Pour l'expert, la sécurité d'un État ne repose plus uniquement sur des services de renseignement classiques, mais sur la capacité à intervenir dans un "monde quasi invisible" qui détermine désormais les réalités sociales en surface.







En conclusion, Ibrahima Nour Eddine Diagne a plaidé pour une refonte des mécanismes de gouvernance africaine et un meilleur alignement entre les États, le secteur privé et la société civile. Il a exhorté le continent à prendre très au sérieux la guerre informationnelle, avertissant que la jeunesse africaine est actuellement à la merci de manipulations au sein d'univers numériques non contrôlés. Pour lui, l'Afrique doit impérativement repenser son positionnement dans une ère marquée par la fin de la générosité internationale au profit d'intérêts manifestes.

