Tombée du 3e étages à la cité Mixta : Elle tentait de se suicider après une rupture amoureuse

Du nouveau dans l'affaire d'Astou D., une jeune femme qui a chuté du 3e étages vendredi dernier, à la cité Mixta (Dakar). Selon les premiers éléments de l'enquête, elle a tenté de mettre fin à ses jours à la suite d’une rupture sentimentale.



Selon L'Observateur, avant son acte, Astou avait eu une violente dispute téléphonique avec son compagnon, Mouhamed M, domicilié à Liberté 5. Ce dernier venait de lui annoncer la fin de leur relation, après avoir été informé par une amie qu’Astou l’aurait « marabouté ». Le ton étant vite monté, il a décidé de rompre avec elle, ce qui aurait profondément déstabilisé la jeune femme.



D’après le témoignage d’une cousine et d’un ami à la victime présents sur place, ils s’étaient absentés pour aller chercher à manger, laissant Astou seule dans sa chambre. À leur retour, un bruit violent les a alertés et ils l’ont retrouvée au sol, grièvement blessée mais consciente.



Pris de panique, ils ont aussitôt alerté les vigiles de la cité et ces derniers ont prévenu les secours. Les sapeurs-pompiers, rapidement arrivés, l’ont évacuée en urgence vers l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où elle a été prise en charge.



Interrogé par les enquêteurs, Mouhamed M a confirmé avoir rompu avec sa compagne Astou, expliquant que cette décision faisait suite aux rumeurs de maraboutage portées à son encontre, détaille le quotidien d'information.