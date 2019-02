Top départ pour la campagne : les 5 cadors fin prêts !

Le clap de début pour la campagne électoral sera donné ce dimanche 3 février à 00h. Les cinq candidats dont les dossiers ont été validés par le Conseil Constitutionnel vont, pendant près de trois semaines, sillonner le Sénégal pour essayer de convaincre leurs compatriotes de leur délivrer un quitus, pour les cinq (5) ans à venir, afin de présider à leur destinée.



Et pour mettre toutes les chances de leur côté, Macky Sall, candidat à sa propre succession, Idrissa Seck, son principal challenger (selon les observateurs) par ailleurs candidat pour la 3e fois d’affilée, et les trois novices, Ousmane Sonko, Pr Issa Sall, et Me Madické Niang ont fini d’affiner leur stratégie.



En effet, leur programme de campagne et leur itinéraire à travers le Sénégal ont été rendus public. Ainsi, le candidat Macky Sall va ouvrir sa campagne à Mbacké, Idrissa Seck à Thiès, Ousmane Sonko et Pr Issa Sall à Dakar, et enfin Me Madické Niang, après une visite au Khalife général des Mourides, va démarrer avec un meeting à Mbacké.



La campagne électorale prendra fin le 22 février prochain.