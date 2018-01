Torino: Mihajlovic limogé à cause de Mbaye Niang?

De la gratitude, Mbaye Niang semble en avoir envers son ancien coach Mihajlovic. En effet, le joueur a été amené à Torino par Mihajlovic, désormais ex-coach de cette équipe qui joue en Serie A en Italie, après son limogeage la semaine dernière.



Un limogeage qui n'a pas laissé l'attaquant sénégalais indifférent. Il a tenu à remercier le technicien avant de se designer être l'une des causes de mise-à-pied de l'entraineur : «Je le remercie parce qu'il croyait beaucoup en moi. Nous avons une relation spéciale et c'est en partie ma faute s'il n'est plus notre entraineur, il m'a choisi pour l'aider à atteindre les résultats et je ne pouvais pas. Je vais prendre sur moi la responsabilité».



Dès, le premier match qui a suivi le limogeage de l'entraineur Mihajlovic, Mbaye Niang a marqué un but. Ce qu'il aurait souhaité sûrement réaliser avec son protégé et désormais ancien coach.