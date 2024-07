TotalEnergies se retire de deux champs gaziers offshore en Afrique du Sud

Le géant pétrolier français TotalEnergies a annoncé ce 29 juillet 2024 se retirer de deux champs gaziers offshore au large de l'Afrique du Sud, invoquant les «difficultés rencontrées pour développer et valoriser» deux découvertes de gaz qui y ont été faites «sur le marché sud-africain».



TotalEnergies renonce ainsi à sa participation, via une filiale, de 40% dans le bloc d'exploration offshore 5/6/7 et de 45% dans le bloc 11B/12B, où le groupe avait découvert et voulait exploiter deux gisements gaziers, projet auquel s'opposaient des ONG environnementales à cause de l'impact sur la faune marine et la pêcherie artisanale.



Avec la RFI