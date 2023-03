Tottenham : Richarlison allume violemment Antonio Conte

Depuis sa finale de Ligue des Champions en 2019, rien ne va plus pour Tottenham en Europe. Le club londonien, successivement éliminé en 1/8 de finale de Ligue des Champions, de Ligue Europa et de phase de groupe de Conférence League ces trois dernières saisons, a encore une fois heurté son plafond de verre ce mercredi, en 1/8 de finale de C1 face à l’AC Milan (0-0, 1-0 score cumulé).



Une performance qui laisse évidemment un goût amer chez ses supporters, mais aussi chez ses joueurs, à l’image de Richarlison.



Remplaçant au coup d’envoi, le Brésilien arrivé l’été dernier chez les Spurs pour plus de 60 M€, n’a pas mis de gants pour évoquer la gestion de son cas par Antonio Conte.



«C’est ce que je n’ai pas compris non plus (sa non-titularisation). Ça se passait bien, j’avais enchaîné contre West Ham et Chelsea, puis soudain il m’a mis sur le banc contre les Wolves », a déploré l’ancien joueur d’Everton sur TNT Sports Brazil.



Qui ajoute : «J’ai demandé les raisons, on ne m’a rien dit. Hier, ils m’ont fait passer un test en salle, et m’ont dit que si j’étais en forme, je serais titulaire. J’ai été remplaçant, c’est des choses incompréhensibles (…). Cette saison, excusez le mot, ça a été de la merde, parce que je n’ai pas de temps de jeu, j’ai aussi été blessé. Mais, quand j’entre sur le terrain, je donne ma vie.»