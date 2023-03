Tottenham a pris sa décision pour Antonio Conte

Auteur d’une sortie médiatique sulfureuse samedi, au cours de laquelle il a flingué à tout va ses joueurs et Tottenham, Antonio Conte avait depuis rencontré son président. Daniel Levy a désormais scellé le sort de l’entraîneur italien.



Antonio Conte sera-t-il encore l’entraîneur de Tottenham après la trêve internationale ? Telle est l’une des questions majeures que tous les observateurs du ballon rond au Royaume de Sa Majesté se posent.



Car si les Spurs ne sont pas forcément en mauvaise posture en Premier League, la dernière sortie médiatique cinglante du technicien italien, samedi, en conférence de presse, après le nul concédé par ses joueurs à Southampton (3-3), avait tout pour lui être fatale.



Ces dernières heures, Sky Sports expliquait qu’il était de plus en plus difficile d’imaginer Antonio Conte rester sur le banc de Tottenham au fur et à mesure que les heures passaient. Surtout quand on sait que certains joueurs ont visiblement lâché l’ancien sélectionneur de l’Italie après son coup de gueule retentissant, et qu’ils espèrent vraisemblablement son départ dans les prochains jours, rapporte Footmercato.