Tottenham est au bord de l’implosion

Eliminé de la Ligue des Champions, Tottenham est en proie à des conflits internes qui mettent en péril la fin de saison du club.

Il n’y a pas qu’au PSG que les lendemains d’élimination en Ligue des Champions sont difficiles. À Tottenham aussi la crise a contaminé le club après avoir été sorti en 8e de finale par l’AC Milan (1-0, 0-0).



L’ambiance n’était déjà pas au beau fixe. Elle s’est radicalement tendue à en croire The Telegraph. Déjà parce qu’au coup de sifflet final, Antonio Conte et son équipe ont été hués. Les résultats sont certes en dent de scie mais c’est surtout le technicien italien qui agace. Il fait régulièrement part de ses états d’âme, alors que ses choix sont loin de faire l’unanimité.



Au club comme dans le vestiaire, les mécontents sont toujours plus nombreux. Outre la presse anglaise qui n’hésite plus à critiquer l’entraîneur, les joueurs s’y mettent maintenant. C’est le cas de Richarlison qui s’en est ouvertement pris à lui mercredi soir.



«C’est ce que je n’ai pas compris non plus (sa non-titularisation, ndlr). Ça se passait bien, j’avais enchaîné contre West Ham et Chelsea, puis soudain il m’a mis sur le banc contre les Wolves. J’ai demandé les raisons, on ne m’a rien dit.»