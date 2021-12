Tottenham : huit (8) cas positifs au Covid-19 avant la réception de Rennes (The Times)

Selon la presse anglaise TheTimes, huit cas de Covid-19 ont été dénombrés à Tottenham avant la réception du Stade Rennais pour la dernière journée de la Ligue Europa Conférence. Et quant au journal d'outre-Manche, il précise que six joueurs seraient touchés ainsi que deux membres du staff d'Antonio Conte, qui serait quant à lui épargné.



Les personnes positives devront donc passer dix jours à l'isolement et rateront donc une semaine décisive : en plus de l'échéance européenne, les Spurs auront deux déplacements à Brighton et Leicester pour poursuivre leur bonne série de quatre matches sans défaite en Premier League et ainsi garder sa place dans le top 5 du classement de PL.



A noter que pour le club n'a pas encore communiqué sur ces cas de coronavirus dont fait état la presse anglaise.