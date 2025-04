Touba : 13 kg de chanvre indien saisis, deux trafiquants arrêtés, le troisième en fuite

Les policiers du commissariat de Ndamatou ont frappé un grand coup contre le trafic de drogue à Touba. À l’issue d’une double opération, ils ont mis la main sur 13 kg de chanvre indien et interpellé deux individus impliqués dans ce commerce illicite.



L’opération a démarré tôt dans la matinée du mardi 1er avril avec l’arrestation de S. M. N., pris en possession d’un kilogramme de chanvre indien. Placé en garde à vue, son interpellation a permis aux enquêteurs d’obtenir de nouveaux renseignements sur un réseau plus vaste, opérant dans le quartier Gouye Toucouleur (quartier).



L’information obtenue par la brigade de recherches pointait du doigt A. S. D., un menuisier métallique, soupçonné de cacher une importante quantité de drogue dans l’enclos des moutons d’une concession familiale.



Un dispositif de surveillance a aussitôt été mis en place aux abords du domicile en question. Après plusieurs heures de guet, les policiers ont lancé l’assaut et découvert 12 kg de chanvre indien soigneusement dissimulés dans l’enclos. Une perquisition menée dans la chambre de A. S. D. a également permis de saisir 14 cornets supplémentaires de la même drogue.



Le suspect a été immédiatement arrêté et conduit au commissariat de Ndamatou, informe L’Observateur. Lors de son interrogatoire, A. S. D. a reconnu être le propriétaire des 14 cornets saisis dans sa chambre. Cependant, il a nié toute implication dans la drogue découverte dans l’enclos, accusant son neveu A. T., actuellement en fuite et activement recherché par la police.



Placés en garde à vue, S. M. N. et A. S. D. seront déférés devant la justice pour « trafic et détention de drogue. »