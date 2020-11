Touba : 4 grands dealers arrêtés avec 237 grammes de cocaïne

Un vaste réseau de trafic international de drogue dure a été démantelé par la gendarmerie nationale au quartier Darou Miname de la ville sainte de Touba. Le cerveau et trois (3) autre membres de la bande ont été arrêtés dans la nuit du samedi 24 octobre 2020.



Les présumés dealers ont été interpellés avec 237 grammes de cocaïne. Selon le journal Source A, les pandores ont exploité une information faisant état d’un intense réseau de trafic international de drogue dure dont quatre (4) personnes habitant Touba sont au cœur.



Pour démanteler la mafia, les flics se sont faits passer pour des clients. Des sources proches du dossier ont révélé que le réseau se ravitaillait depuis le Mali.



Arrêtés, les mis en cause ont été déférés au parquet du Tribunal de grande instance de Diourbel. Ils ont été tous inculpés et placés sous mandat de dépôt au niveau de la prison centrale de cette localité, a souligné le journal.



L'enquête se poursuit et d'autres têtes pourraient tomber, dans les prochains jours.