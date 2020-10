Touba : 6.375 inhumations entre janvier et juillet 2020 au cimetière Bakhiya

Dans le rapport du Dahira Moukhadimatoul Khidma, du 1er janvier au 31 juillet 2020, exploité par L'Observateur, 6.375 personnes soit 5.371 hommes et 1.004 femmes, ont été inhumées au cimetière Bakhiya de Touba. Les mois de juin et juillet ont battu respectivement le record d'inhumation de l'année 2020 avec 1.092 et 1.090 cas.



Le mois de janvier vient en troisième position avec 984 dépouilles mises sous terre, puis celui de février avec 851 cas, 849 cas en mai, 781 en mars et enfin en avril avec 728 cas d'inhumations.



Les décès sont liés à différentes pathologies avec en tête, la tension avec 1.557 cas, suivi de la mort naturelle avec 1.314 cas, de paludisme avec 730 cas, d'accidents avec 509 cas, entre autres.



La mortalité maternelle n'est pas en reste. Avec 108 cas, tandis que la mortalité néonatale culmine à 171 cas de décès. Sur les 6.375 cas d'inhumations au cimetière Bakhiya, Touba enregistre le plus grand nombre avec 1.791 cas, suivi de Diourbel 1.225, ensuite Thiès 1.221, Dakar 997 cas et Louga 513.



Sur les causes de la mort des personnes inhumées dans le cimetière, il n'est nulle part fait mention d'un décès lié au coronavirus. Alors que sur un fichier caché d'après L'Obs, il y a un décompte d'à peu près une vingtaine de cas. La raison de ce déni, étant simple, par peur de la stigmatisation, les familles ne disent pas toujours la vérité.