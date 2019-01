Touba Mbacké: le parti Pastef tire à boulets rouges sur Macky

Le parti Pastef d’Ousmane Sonko à Touba Mbacké, hausse le ton et invite les Sénégalais à être plus vigilants pour ne pas tomber sur le piège du régime de Macky Sall, qui selon eux, passe tout son temps à inaugurer des chantiers inachevés. Ces partisans du Pastef regrette le fait que nos ressources soient bradées au profit de l’étranger, alors que le peuple vie dans la misère.



Selon Souley Diallo, « sur le plan de l’assainissement, Touba et Mbacké sont mal lotis. Car beaucoup de promesses ne sont pas tenues. Il y a le problème de l’eau, chômage consommé avec tous les problèmes de santé que cela pourrait causer. Aucun soutien n’est apporté aux élèves qui quittent Touba pour venir étudier à Mbacké. Il y a aussi un manque d’éclairage public surtout dans les quartiers périphériques, mettant les populations dans le désarroi total ».



Mieux, dit-il, « le président Macky Sall est en train d’inaugurer des chantiers dans la précipitation. Près de 99 % de ces chantiers sont inachevés. Le coût de ces chantiers est trop salé, dû aux surfacturations dent. Au moment ou les syndicats de la santé et de l’éducation, attendent toujours que les accords soient respectés. Le président Macky Sall a vandalisé toutes nos ressources, pétrole gaz, etc. », rapporte Zik fm.