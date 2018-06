Touba : Ngouda Fall Kane accuse le régime en place de fraude.

« Le régime de Macky Sall prépare une fraude massive à Touba où il a toujours perdu les élections ». C’est ce qu’a déclaré Ngouda Fall candidat du parti « Jam ak xewel», à la présidentielle de 2019 pour dit-il, alerter sur le phénomène d’achat de conscience entamé à travers la distribution de vivres et d’argent dans la cité religieuse.



Selon Ngouda Fall Kane, le Sénégal est en train de sombrer avec le régime de Macky Sall. «Le Sénégalais partout où il se trouve, est aujourd’hui conscient de la nécessité de changer ce pays. Macky Sall a les moyens et le pouvoir. Mais il nous faut une stratégie et de la dignité pour pouvoir le faire partir », a-t-il déclaré.



Pour le candidat à la présidentielle de 2019 choisi par le comité directeur du parti « Jam ak xewel », tous ceux qui partagent les mêmes idées, doivent se retrouver. Car pour lui, aller seul à cette élection de 2019 est un suicide.



«Nous n’avons pas intérêt à individualiser nos candidatures. Je dis encore une fois aller en solo est un suicide. Tous ceux qui partagent les mêmes valeurs doivent se regrouper. Le Sénégal va mal, et si ça continue, ce sera très grave », soutient M. Kane.



Poursuivant ses propos, il dénonce les agissements de l'Apr lequel, selon lui distribue de l’argent et du riz à Touba pour des signatures, livre Walf radio.