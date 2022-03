Touba : Serigne Assane Mbacké quitte le PDS

Serigne Assane Mbacké, fervent défenseur de Me Abdoulaye Wade et de son fils Karim, a claqué la porte. Le responsable politique à Touba, a pris la décision de quitter le Pds ( Parti démocratique sénégalais) mercredi.



Dans sa lettre de démission adressée au Pape du Sopi, il écrit : "Aujourd'hui, pour des raisons personnelles d'ordre social, j'ai décidé de me retirer de la vie politique pour me donner le temps de me consacrer à mes nouveaux objectifs. Excellence, Monsieur le Président, chère frère Secrétaire général national, eu égard à tout ce qui précède, je vous adresse ce courrier pour prier de bien vouloir prendre en compte ma décision intangible de démissionner du Parti démocratique sénégalais" .



Dans sa correspondance, Serigne Assane Mbacké semble regretter son compagnonnages aux côtés de Wade. "Contrairement à ceux qui font état de leur investissement financier, je pose plutôt mon curseur sur mon investissement physique et moral : brimades, insultes, prison... J'ai su préserver ma dignité et mes convictions fortes, galvanisé par votre indéfectible considération et votre profond respect à mon égard. Je me ventais avec honneur, d'être désigné conseiller à vos côtés. Pour rappel, j'ai toujours financé la totalité de mes tournées politiques, des visites de proximité et inopinées, de 2013 à 2022. (...)".