Pont de Cambérène : Déthié Fall annonce des sanctions sévères et l’exclusion des entreprises défaillantes des marchés publics

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a annoncé une série de mesures radicales à la suite de l’effondrement partiel du pont de Cambérène, une infrastructure pourtant inaugurée en mars 2023. Qualifiant la situation de « dangereuse et inacceptable », le ministre a engagé des discussions avec le Premier ministre Ousmane Sonko et l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) pour sanctionner les entreprises responsables de travaux de mauvaise qualité. Les sanctions envisagées incluent une exclusion des marchés publics allant de deux à plus de cinq ans, voire une interdiction définitive pour les cas les plus graves.



L’alerte est venue du sommet de l’État : le président de la République avait personnellement transmis au ministre, une semaine auparavant, des images montrant la dégradation avancée de l'ouvrage, exigeant une intervention urgente. Déthié Fall a martelé que tout manquement aux obligations contractuelles ne serait plus toléré, soulignant que ces défauts de construction engendrent des coûts de réhabilitation lourds pour le contribuable et, surtout, mettent en péril la sécurité des citoyens.



Actuellement, des concertations sont en cours avec l'entreprise titulaire du marché et ses sous-traitants pour lancer les opérations de réhabilitation dans les plus brefs délais. Au-delà du cas spécifique de Cambérène, cette décision marque un tournant dans la gestion des infrastructures nationales, le gouvernement affichant sa volonté de rompre avec l'impunité des prestataires dont les réalisations ne respectent pas les normes de qualité et de durabilité requises.

