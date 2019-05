Touba: Un maçon condamné à 6 mois de prison pour avoir volé 6 bassines

Attrait à la barre du tribunal de Mbacké pour vol de six (6) dans la ville sainte de Touba, Serigne Abdou Faye, maçon de son état, a été finalement condamné à deux ans de prison dont six (6) ferme .



Interrogé par le procureur sur les raisons d’un tel acte, l'ouvrier qui a la trentaine, n’a pas tourné autour du pot pour avouer son forfait. « J’ai pris les six (6) bassines parce que mon travail ne marchait pas ». Ainsi, les éclats de rires fusaient partout dans le tribunal, rapporte le quotidien Source A dans sa livraison de ce mardi 21 mai 2019.