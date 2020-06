Touba : des parties de la dépouille d'une dame de 116 ans emportées, un suspect auditionné

L’affaire a fait grand bruit lundi à Touba, une ville du Sénégal située à 194 km à l'est de la capitale Dakar dans le département de Mbacké. Des membres du corps d’une vieille femme de 116 ans, décédée dimanche soir, ont mystérieusement disparu à la morgue. Un individu fortement suspecté a été entendu par les enquêteurs.



Selon L’As, les proches de la défunte ont constaté que des parties du corps de Sokhna Oumy Kandji dont les doigts, les oreilles et le menton, avaient mystérieusement été coupées et emportées, au moment de préparer la toilette mortuaire. Aussitôt, les responsables de la morgue et la police ont été alertés.



Interrogé, le responsable de la morgue, Mamadou Sène minimise. « Ici, c’est moi le responsable, bien que je travaille avec des gens à qui j’impute certaines tâches. Quand j’ai été informé que des parties d’un corps qui était gardé ici ont disparu, je suis aussitôt venu m’enquérir de la situation. Mais j’ai vite constaté que des membres du corps du cadavre en question n’avaient pas disparu, mais que la défunte avait une blessure ancienne au menton. Je n’ai vu que des égratignures sur le corps qui était au tiroir numéro 4 », a-t-il avancé.



Une déclaration battue en brèche par les proches de la défunte qui soutiennent que ces pratiques sont courantes dans ces lieux. « Notre grand-mère est morte naturellement chez nous. Et c’est moi-même qui me suis occupée d’elle avant d’informer les enfants, puis le reste de la famille. Elle n’était ni blessée ni malade. Elle s’est éteinte dimanche soir après la prière du crépuscule (…) », a soutenu pour sa part Sokhna Fatou Mbacké.



Une enquête a été ouverte. Et déjà un suspect a été auditionné sans être placé en garde à vue.