PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Touba en deuil : décès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudoss
La communauté mouride est en deuil. Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudoss et figure spirituelle, a été rappelé à Dieu. 

Respecté de tous, il incarnait avec rigueur et humilité la tradition de son illustre aïeul, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Son leadership éclairé et son engagement indéfectible ont profondément marqué la confrérie mouride. 

PressAfrik présente ses condoléances les plus attristées à l'ensemble de la communauté mouride.
Aminata Diouf

Vendredi 12 Septembre 2025 - 14:12


