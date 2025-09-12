Touba en deuil : décès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudoss

La communauté mouride est en deuil. Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudoss et figure spirituelle, a été rappelé à Dieu.
Respecté de tous, il incarnait avec rigueur et humilité la tradition de son illustre aïeul, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Son leadership éclairé et son engagement indéfectible ont profondément marqué la confrérie mouride.
PressAfrik présente ses condoléances les plus attristées à l'ensemble de la communauté mouride.
Respecté de tous, il incarnait avec rigueur et humilité la tradition de son illustre aïeul, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Son leadership éclairé et son engagement indéfectible ont profondément marqué la confrérie mouride.
PressAfrik présente ses condoléances les plus attristées à l'ensemble de la communauté mouride.
Autres articles
-
Affaire du crash Sénégal air : le verdict tombe 9 ans après l’accident
-
Importation de « billettes de fer » depuis la Chine : les ferrailleurs du Sénégal dénoncent une concurrence déloyale et annoncent une marche
-
Affaire Farba Ngom: le juge ignore la contre-expertise médicale, la défense s'impatiente
-
Tribunal de Dakar : un Docteur âgé de 75 ans jugé pour "attentat à la pudeur sur mineur" ce vendredi
-
2,5 milliards FCFA d’arriérés : les avocats commis d’office se désengagent progressivement