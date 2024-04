Touba : érection de cinq (5) nouveaux centres d'état-civil pour soulager les populations

Les difficultés rencontrées par les populations de la commune de Touba Mosquée (est du Sénégal), au niveau du service de l'État-civil est derrière eux. Cinq autres centres d'état-civil ont été érigés. Ces structures de proximité ouvertes dans les villages de Touba Mosquée, Darou Khoudoss, Ndindy Abdou, Boukhatoul Moubarack, Touba Sam, vont permettre de désengorger le centre principal, d'une part, mais surtout de rapprocher le service public de l'état-civil des populations.



Selon L'Observateur, les célébrations de mariages ne sont pas inclus dans les possibilités offertes par ces centres d'État-civil. Celles-ci peuvent être enregistrées après leurs conclusions au niveau des mosquées, dans les délais prescrits par le Code de la famille, les centres secondaires auront quasiment les mêmes prérogatives que celles du centre principal.



À signaler que Touba qui compte plus d'une centaine de villages, plus de trois cents (300) quartiers et une population de plus d'un million d'habitants, ne pouvait plus se contenter d'un seul centre, d'autant plus que certains villages se situent à près de 25 km de la mairie.