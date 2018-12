Touba inaugure «son» autoroute ce jeudi, le Khalife appelle à une mobilisation générale

L’autoroute «Ila Touba » sera inaugurée ce jeudi 20 décembre 2018 par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké et le Président Macky Sall. Cette infrastructure, «la plus grande jamais consentie dans ce secteur à l’intérieur du pays», comme aiment à le dire des caciques du régime, va mobiliser tous les dignitaires de la communauté mouride.



Pour la réussite de l’événement, le chef de la communauté Mouride n’a pas hésité à mettre la main à la poche pour, informe-t-il, éviter aux autorités étatiques une charge financière supplémentaire. Ce qui n'a pas freiné Macky Sall qui a dépêché son homme de confiance, Farba Ngom dans la contrée. Et ce dernier a cassé sa tirelire en octroyant à chaque commune un million de francs Cfa.



Sur cette lancée, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a lancé un appel aux habitants des localités environnantes à réserver au chef de l’Etat un accueil digne de son rang de bienfaiteur de la Ville Sainte puisque l’autoroute est «exclusivement destinée à Serigne Touba.» D’ailleurs, il a formulé des prières afin que le Président Sall puisse achever d’autres chantiers pour le bénéfice des Sénégalais.



L'autoroute Illa Touba dont les travaux avaient été confiées à une entreprise chinoise a couté la bagatelle de 400 milliards de francs Cfa. Les travaux qui devaient durer 4 ans sont finalement achevées avant les délais.