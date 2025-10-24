Touba : l’ONAS libère plusieurs sites inondés dans la partie nord de la ville

À Touba, les opérations de pompage menées par l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) ont permis de libérer une grande partie des zones inondées situées au nord de la commune. Le directeur général de l’ONAS, Séni Diène, a confirmé vendredi que « l’essentiel des sites qui étaient sous les eaux dans la partie nord de la ville, notamment à Guédé et à Darou Khadim ont été dégagés grâce à l’intervention des équipes techniques déployées sur le terrain. »Cette annonce a été faite à l’occasion d’une visite de terrain entrant dans le cadre du plan d’urgence de lutte contre les inondations mis en œuvre par l’ONAS à Touba. Selon Séni Diène, les habitants de ces quartiers commencent à « regagner progressivement leurs habitations après plusieurs jours d’immersion. »Cependant, la situation reste préoccupante dans la partie sud de la commune, où « quelques blocages persistent », a-t-il reconnu. Le responsable a précisé que « le dispositif de pompage reste pleinement opérationnel » dans cette zone afin d’évacuer les eaux stagnantes.Pour accélérer le drainage, l’ONAS a décidé de renforcer considérablement les capacités de pompage, rapporte Aps. « Pour libérer cette partie, nous avons décidé de quadrupler le pompage. Il nous faut une ligne de refoulement d’environ trois kilomètres pour acheminer les eaux vers le bassin naturel », a expliqué M. Diène.Le dispositif d’urgence se poursuit donc sur le terrain, mobilisant les équipes techniques et logistiques de l’ONAS jusqu’au rétablissement complet des conditions de vie normales dans la cité religieuse.