Touba: la sage-femme poignarde son époux qui avait pris une deuxième femme

Les violences conjugales sont devenues de plus en plus répandues dans les ménages au Sénégal. À Touba, un agent d'une célèbre banque de la place a été envoyé aux urgences de l'hôpital Matlaboul Fawzayni.



Selon les informations fournies par « Réwmi Quotidien », le banquier a été poignardé par sa première femme, sage-femme de profession.



Ce, parce que la victime a épousé une seconde femme dans une autre localité. Non-contente de cette décision et par jalousie, la mise en cause lui a planté un couteau pour se venger.



Toutefois, le banquier qui a été gravement blessé, serait en train de lutter contre la mort sur son lit d'hôpital.



De son côté, la sage-femme a été placée en garde puis libérée sur convocation. Elle devra repasser aujourd’hui mardi devant les enquêteurs au commissariat de Touba.