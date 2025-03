Touba : un cambrioleur récidiviste arrêté après un vol de 86 millions FCFA et des bijoux en or

Les éléments de la Brigade de recherches ont mis la main sur l'un des plus actifs cambrioleurs de la cité religieuse, Fallou D. qui a fait main basse sur un butin composé de bijoux en or et d'argent pour une valeur de plus de 86 millions de F CFA. Une somme avec laquelle il avait réussi à mettre sur pied sa propre boutique à Keur Massar, dans la banlieue dakaroise.



En 2024, un homme nommé Fallou D. quitte Keur Massar et se rend au marché central de Touba. Il entre dans le magasin d'Aliou Diba et vole plus de deux millions de F CFA loin du regard des vigiles préposés à la sécurité des lieux. Après le vol, il quitte les lieux tranquillement et se fond dans la nature. Ce n'est qu'au petit matin qu'Aliou Diba, propriétaire du magasin vandalisé, va constater avec amertume la disparition de son argent. La mort dans l'âme, il va aussitôt narrer sa mésaventure au Commandant de la Brigade de Recherches de Touba avant de déposer une plainte contre X, rapporte le journal L'Observateur.



Un mois après l'ouverture d'une enquête par les pandores, le collègue de Diba, Touba Ndiaye, reçoit la visite surprise de Fallou D., qui révélera plus tard qu'il a enchevêtré ses propres affaires à Keur Massar avec 2 millions volés chez sa première victime à Touba. Revenu dans la cité religieuse les 3 et 4 décembre 2024. Avec la même stratégie de cambriolage, il accède à l'intérieur du magasin et s'empare de la somme de 32 millions de F CFA gardée dans le coffre-fort.



La plainte de Touba Ndiaye rejoint celle d'Aliou Diba. Les deux affaires sont manifestement l'œuvre d'une seule et même personne. Entre-temps, Fallou D. a décidé d'observer une pause pour se concentrer sur sa propre boutique à Keur Massar où sont exposés et vendus les biens volés à Touba. Cependant, contre toute attente, au moment où les forces de l'ordre exploitent minutieusement les images des caméras de surveillance des différents magasins cambriolés, le récidiviste revient à la charge. Cette fois-ci, il veut frapper très fort. La boutique d'Ass Tacko est la cible.



Le 10 mars, après un cambriolage, le propriétaire constate une perte de 20 millions en bijoux et de 28 millions de F CFA. Fallou décide de retourner à Touba et, après une affaire fructueuse à Dakar, revient à Touba, rapportant plus de 4 millions de F CFA. Toute chose ayant une fin, au moment de vouloir quitter les lieux avec le butin, le malfaiteur est subitement intercepté par les éléments de la Brigade de recherches de Touba, en patrouille dans cette partie de la ville.



Les forces de l'ordre qui l'avaient déjà identifié sur les images des caméras de surveillance lors de ses précédents cambriolages, l'arrêtent puis le conduisent dans leurs locaux. Face aux enquêteurs, Fallou D., qui a, en tout, volé plus de 86 millions de F CFA, passe aux aveux. Il reconnaît sans détour les faits qui lui sont reprochés. Il déclare aux forces de l'ordre avoir agi seul sans la complicité d'une autre personne. Il livre ensuite les détails de sa stratégie. Au terme de sa durée légale de garde à vue, Fallou D. sera déféré, ce lundi matin, au parquet de Diourbel, livre l'Observateur.