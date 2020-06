Touba : un chanteur de Khassaïdes égorgé près de la grande mosquée

L’horreur s’est produite dans la nuit de mercredi à jeudi, dans la ville sainte de Touba, devant la maison de Serigne Fallou Mbacké. Modou Lo, un chanteur de Khassaïdes, a été égorgé par un individu qu’il tentait de faire déguerpir des alentours de la grande mosquée.



Son présumé meurtrier, un homme qui ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales, selon certains témoignages, a été arrêté par la police de Gouye-Mbinde. Il sera présenté au procureur ce vendredi.



La victime, mariée et père de six (6) enfants, était âgée d’une soixantaine d’années. Selon L’AS qui donne l’information ce jour, le mis en cause n’a curieusement pas fuit après son forfait. Il est resté sur les lieux du crime jusqu’à l’arrivée des éléments de la police de Gouye-Mbinde.



Arrêté, il a été placé en garde à vue en attendant son déferrement devant le parquet. Le corps sans vie de Modou Lo a été déposée à la morgue de l’hôpital Ndamatou.