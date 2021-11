Tour d’Europe des « Lions » : Mané, Sarr, Nguette, Famara buteurs... les Sénégalais en feu ce weekend

Après la trêve internationale, c’est le retour aux affaires pour les clubs en Europe. Ce weekend, les Sénégalais ont encore brillé de mille feux. Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Opa Nguette et bien d’autres joueurs ont brillé avec leurs écuries.



Sadio Mané et Ismaïla Sarr s’illustrent en Angleterre



Sadio Mané et Liverpool recevaient, samedi à Anfield Arsenal dans le cadre de la 12è journée de la Premier League. Les Reds se sont imposés 4-0 face aux Gunners. L’attaquant sénégalais Sadio Mané a lancé les hostilités en ouvrant le score à la 39e minute. Le natif de Bambali a disputé l’intégralité de la rencontre.



Un peu plus loin, c’est Ismaïla Sarr et Watford qui ont fait le show au Vicarage Road face à Manchester United. Les locaux se sont imposés 4-1 face aux Red Devils. Comme son compatriote Sadio Mané, Sarr a marqué le premier but des siens. Toutefois, il est sorti à la 68è minute de jeu sur blessure.



Aboubakary Koita buteur avec Sint-Truidense en Belgique



Sint-Truidense était face au Royal Antwerp FC ce dimanche. Le sénégalais Aboubakary Koita a marqué le deuxième but de son club. Le club s’est imposé (2-1) dans cette rencontre. L’attaquant sénégalais ouvre son compteur de but dans l’élite après 9 matchs joués dont 6 titularisations en championnat.



Cagliari de Keita Baldé a fait match nul contre Sassuolo (2-2)



L’attaquant sénégalais a marqué l’un des deux buts de son équipe.



Opa Nguette voit double en France



Metz et Bordeaux s’affrontaient, dimanche au Stade Saint Symphorien dans le cadre de la 14e journée de la Ligue 1. C’est Bordeaux qui débute en marquant coup sur coup deux buts. Nicolas de Préville réduit la marque pour les siens avant la pause.



Au retour des vestiaires, Opa Nguette rétablit une première fois la parité pour les siens avant de revenir à la charge après le but du 3-2. Score final 3-3. L’avant-centre sénégalais Mbaye Niang des Girondins de Bordeaux est entré en jeu en cours de jeu.



Première défaite pour Naples et Koulibaly en Italie



Naples se rendait à Milan dimanche pour affronter l’Inter Milan. Naples connaît sa première défaite de la saison sur un score de 3-2. Le colosse défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly a disputé l’intégralité de la rencontre.



En Turquie, Famara et Khouma font tomber Besiktas (2-0).



Babacar Khouma a ouvert le score à la 14e minute. A la seconde période, il a cédé sa place à Famara Diédhiou, qui double la mise à la 94e minute.