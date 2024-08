Tour d’Europe des « Lions » : Villarreal de Pape Guèye défie l'Atlético, Pape Matar Sarr et Tottenham face à Leicester City, ce lundi

La Liga clôture sa première journée ce lundi par le gros duel entre Villarreal de Pape Alassane Guèye et l'Atlético de Madrid. C'est un gros challenge pour le Sous-marin jaune et son milieu qui retrouve ce championnat après avoir évolué pendant 6 mois au FC Séville.



La rencontre entre le Villareal et l’Atlético Madrid est prévue à 19h30 GMT. Le Rayo Vallecano de Pathé Ciss a battu la Real Sociedad (1- 2). Le milieu et frère de Saliou Ciss a été l'auteur de la passe décisive sur le 2e but des siens.



L'international sénégalais est entré dans le dernier quart d'heure. C'est une très belle opération pour les Madrilènes. Samedi dernier, le FC Barcelone de Mikayil Ngor Faye a pu renverser Valence au Mestalla (1-2) grâce à un doublé de Lewandowski. Le jeune défenseur et international sénégalais n'était pas sur la feuille de match.



Pape Matar pour sauver les meubles



La première journée de Premier League se clôture, ce lundi avec la rencontre Leicester-Tottenham. Après une mauvaise fortune des Sénégalais, Pape Matar Sarr voudra botter le chat noir et décrocher au pire des cas, le point du nul. Le milieu des Hotspurs est espéré pour démarrer comme titulaire. Le match est prévu à 19 heures.



Crystal Palace d'Ismaïla Sarr a courbé l'échine dimanche devant Brentford (2-1). Un re- tour raté pour «Speedy Iso» qui a effectué son entrée après l’heure de jeu. Nicolas Jackson a également perdu Chelsea. Les Blues ont plié face à Manchester City au Stamford Bridge (0-2). Everton d’Idrissa Gana Guèye et d’Iliman Ndiaye est également tombé devant Brighton (0-3).