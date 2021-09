Tour d’Europe des « Lions » : les joueurs sénégalais enflamment le vieux continent

Doublé de Sarr, Sadio Mané centenaire avec les Reds

En premier League, l’évènement du week-end a été le 100ème but de Sadio Mané avec Liverpool. Avec ce but inscrit face à Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, l’attaquant de Liverpool est devenu le premier joueur de Premier League à marquer pour la 9ème fois consécutives contre les « Eagles ».

Ismaila Sarr a retrouvé le chemin des filets, l’attaquant de Watford a inscrit un deux buts contre Norwich (3-1), offrant la victoire aux Hornets.



1er but et 1ère passe décisive de Pathé Ciss

Le frangin de Saliou Ciss, a été exceptionnel face à Getafe (3-0). Formé à Diambars, Pathé Ciss qui découvre la Liga cette saison, a d’abord marqué le deuxième but de Rayo Vallecano, avant de délivrer une passe décisive pour Radamel Falcao.



Cheikh Bamba Dieng inarrêtable

Le jeune attaquant sénégalais de 21 ans, auteur d’un doublé à Monaco, il y a une semaine, a permis à l’OM de prendre le dessus en seconde période (1-0). C’est son 3ème but en deux matchs de Ligue 1 cette saison.



Keita Baldé marque contre son ancien club

Pour son deuxième match en Serie A cette saison, Keita Baldé, arrivé de Monaco, se déplaçait chez son ancien club, la Lazio. L’attaquant de Cagliari a failli jouer un mauvais tour à son ex club. C’est lui qui a marqué le but 2-1, avant que la Lazio n’égalise dans les dix dernières minutes (2-2).



Mame Biram Diouf porte Hatayspor (Turquie)

Hatayspor de Mame Biram Diouf a reçu et battu Kayserispor (2-1) de Mame Balla Thiam. Diouf a montré la voie aux siens en répondant à l’ouverture du score de Bernard Mensah. Auteur de son deuxième but de la saison, Mame Biram permet à son club de retrouver le pied du podium (4ème).



Abou Cissé offre à l’Olympiakos de son 1er succès de la saison

Accroché lors de la 1ère journée, l’Olympiakos a rectifié le tir. Le champion de Grèce en titre a pris le dessus sur Lamia (2-1). Le défenseur a ouvert le score à la 12ème minute.