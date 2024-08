Tour d’Europe des stades : Mbappé, une première à Santiago-Bernabeu, Leverkusen relance la Bundesliga

Le capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé, critiqué après son premier match en Liga sous les couleurs du Real Madrid, va essayer de se racheter en effectuant ses grands débuts au stade Santiago-Bernabeu où les champions d’Espagne accueillent le promu Valladolid, dimanche (15h00 GMT).



Angleterre: Chelsea en marche avant?



Tous les grands noms de la Premier League ont lancé la saison avec succès, sauf Chelsea, battu 2-0 par le quadruple tenant du titre Manchester City. Le calendrier se détend pour les " Blues " avec un déplacement, a priori plus abordable, chez Wolverhampton dimanche (13h00 GMT).



Tout autre résultat qu’une victoire au Molineux Stadium renforcerait la pression, déjà forte, sur les épaules du nouveau manager Enzo Maresca, à la tête d’un groupe surdimensionné comprenant une quarantaine de joueurs.



L’affiche du week-end se tient à Birmingham, samedi, entre Aston Villa et Arsenal, (16h30 GMT) et il y aura de la revanche dans l’air. La saison dernière, l’équipe d’Unai Emery a joué un vilain tour aux " Gunners " en leur infligeant deux défaites en deux matches, une double confrontation qui a coûté le titre à Arsenal, dauphin de City.



Dimanche, Arne Slot dirigera son premier match officiel à Anfield Road, stade mythique de Liverpool où Brentford est attendu, à 15h30 GMT.



Espagne: rebond attendu pour Mbappé et le Real



Après un nul frustrant lors de ses débuts en Liga à Majorque dimanche (1-1), le Real Madrid, champion en titre et renforcé par l’arrivée de sa nouvelle superstar Kylian Mbappé, vise une première victoire devant son public au Santiago Bernabeu dimanche face au promu Valladolid.



L’attaquant français, décevant dans le jeu malgré deux belles occasions pour sa grande première en championnat, est très attendu, alors que la presse espagnole pointe déjà un manque d’équilibre et une cohabitation difficile en attaque entre les nouveaux " Quatre fantastiques " Bellingham, Vinicius, Mbappé et Rodrygo, tous ayant pour préférence de graviter autour de l’aile gauche.



Au milieu d’une fin de mercato agitée, le FC Barcelone, vainqueur à Valence grâce à un doublé de Robert Lewandowski (2-1), accueille samedi l’Athletic Bilbao de Nico Williams, (17h00 GMT) que le club catalan n’a pas pu s’offrir cet été, se rabattant sur son compère en sélection Dani Olmo.



A ce jour, on ne sait toujours pas si le meneur de jeu espagnol pourra disputer ce match, car il n’est toujours pas inscrit officiellement auprès de la Liga, faute de liquidités.





Italie: l’Inter doit lancer sa saison



Tenue en échec sur le terrain du Genoa (2-2) le week-end dernier, l’Inter Milan peut rassurer ses tifosi samedi (18h45 GMT) en recevant Lecce, surclassé 4 à 0 lors de la 1ère journée par l’Atalanta. Les champions d’Italie en titre ont donné toute satisfaction à Simone Inzaghi lors de l’ouverture de la saison dans le secteur offensif, avec notamment un doublé de Marcus Thuram, mais la défense lombarde a donné des signes, inhabituels la saison dernière, de fébrilité.



Le grand rival de l’Inter, l’AC Milan, a lui aussi débuté la saison par un nul (2-2) face au Torino, miraculeux à San Siro, avec l‘égalisation au bout du temps additionnel. L’équipe de Paulo Fonseca se déplace chez le promu Parme, également samedi (16h30 GMT).



Pour sa première sous les ordres de Thiago Motta, la Juventus a fait belle impression en dominant Côme (3-0), mais l’entraîneur italo-brésilien va être privé de Kephren Thuram et Timothy Weah pour le déplacement à Vérone lundi (18h45 GMT).



Allemagne: Leverkusen relance la Bundesliga



Champion d’Allemagne sans concéder la moindre défaite en 34 matches (28 victoires, 6 matches nuls), le Bayer Leverkusen se sait attendu au tournant pour la nouvelle saison de Bundesliga qu’il a l’honneur d’ouvrir sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach vendredi (18h30 GMT).



Avec un effectif constant, renforcé par l’arrivée de l’Espagnol Aleix Garcia au milieu de terrain, le Werkself (" onze de l’usine ", le surnom de l’équipe du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer) a parfaitement lancé sa saison 2024/25, en s’offrant un troisième trophée en l’espace de trois mois, avec la Supercoupe d’Allemagne.



Privé du titre de champion pour la première fois depuis 2012, le Bayern se déplace à Wolfsburg dimanche (13h30 GMT), baptême du feu en Bundesliga pour son nouvel entraîneur Vincent Kompany, qui a réussi ses débuts en Coupe d’Allemagne la semaine dernière (4-0 à Ulm, pensionnaire de 2e division).







Avec AFP