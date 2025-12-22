Tournée économique : Bassirou Diomaye Faye attendu au parc agro-industriel d’Adéane ce mardi

Le parc agro-industriel d’Adéane, situé dans l’agropole Sud, s’apprête à accueillir le chef de l’État. Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, effectuera ce mardi une visite de ce site stratégique dans le cadre de sa tournée économique dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou.



Selon la cellule de communication de l’agropole Sud, cette visite permettra au Président d’apprécier l’état d’avancement des infrastructures de la première phase du projet, actuellement en cours de réalisation. Cette phase initiale s’étend sur une superficie de 40 hectares et bénéficie d’un cofinancement de l’État du Sénégal, de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque islamique de développement (BID).



En marge de cette visite, le chef de l’État procédera également au lancement officiel des travaux de la deuxième phase du parc agro-industriel d’Adéane. Entièrement financée par l’État du Sénégal, cette nouvelle étape couvrira une superficie supplémentaire de 45 hectares, renforçant ainsi la capacité industrielle et agricole du site.



Le parc agro-industriel d’Adéane s’inscrit dans la stratégie nationale de transformation structurelle de l’économie. Il ambitionne de valoriser les importantes potentialités agricoles du pôle sud du pays, tout en favorisant l’industrialisation locale, la création d’emplois et le développement durable des territoires.





