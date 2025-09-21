Tournoi UFOA-A U17 féminin : Le Sénégal se relance face au Liberia (2-0)

Auteur d’un doublé, Fatiha Lo a été la grande artisan de ce succès, permettant ainsi au Sénégal de signer sa première victoire dans la compétition.

Les Sénégalaises joueront leur troisième rencontre face à la Sierra Leone, le mardi 23 septembre à 16h00 GMT. Avec deux victoires en autant de sorties, la Sierra Leone fait figure d’adversaire redoutable.

Le Sénégal devra absolument s’imposer pour espérer rester en lice dans ce tournoi.

Après un faux pas lors de leur entrée en lice au Tournoi UFOA-A U17 féminin, les “Lioncelles” se sont relancées ce dimanche en battant le Liberia (2-0) au Samuel Kanyon Doe Sports Stadium.