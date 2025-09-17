Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Tournoi UFOA-A U17 féminin : le Sénégal s’incline 2-1 face à la Sierra Leone
Le Sénégal a raté son entrée dans le Tournoi UFOA-A U17 féminin. Les « Lioncelles » se sont inclinées ce mercredi face à la Sierra Leone sur le score de 2-1, au Samuel Kanyon Doe Sports Stadium au Libéria.
 
Pour la prochaine journée, le Sénégal affrontera le Libéria le 21 septembre à 16h00 GMT. Les « Lioncelles » devront impérativement l’emporter pour rester dans la course.


Moussa Ndongo

Mercredi 17 Septembre 2025 - 20:31


