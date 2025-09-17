Tournoi UFOA-A U17 féminin : le Sénégal s’incline 2-1 face à la Sierra Leone

Le Sénégal a raté son entrée dans le Tournoi UFOA-A U17 féminin. Les « Lioncelles » se sont inclinées ce mercredi face à la Sierra Leone sur le score de 2-1, au Samuel Kanyon Doe Sports Stadium au Libéria.
Pour la prochaine journée, le Sénégal affrontera le Libéria le 21 septembre à 16h00 GMT. Les « Lioncelles » devront impérativement l’emporter pour rester dans la course.
Pour la prochaine journée, le Sénégal affrontera le Libéria le 21 septembre à 16h00 GMT. Les « Lioncelles » devront impérativement l’emporter pour rester dans la course.
Autres articles
-
El Hadji Diouf sous le charme de Pape Gueye et Iliman Ndiaye : « Ce sont des joueurs de classe mondiale »
-
Juventus : l’Italie s’agenouille devant le héros Dusan Vlahovic
-
L’OM a totalement choqué le Real Madrid et l’Espagne
-
Ligue des Champions : la Juventus accroche le Borussia Dortmund, Benfica explose contre Qarabag, Arsenal domine Bilbao
-
Ligue des Champions : Tottenham de Pape Matar Sarr assure le minimum face au Villareal de Pape Gueye