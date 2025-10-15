Tournoi UFOA A U17 : le Sénégal affrontera le Mali en finale pour le sacre zonal

À domicile, le Mali a décroché ce mercredi soir sa qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U17 en battant la Guinée (2-1) à Bamako, lors de la deuxième demi-finale du tournoi de l’UFOA A U17. Menés au score, les « Aiglons » ont renversé la situation avant la pause et ont conservé leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.



Le Mali retrouvera le Sénégal en finale du tournoi zonal, prévue le samedi 18 octobre 2025 à 19h00 GMT, pour une affiche prometteuse entre les deux meilleures équipes de la compétition.



Quoi qu’il en soit, le Mali et le Sénégal représenteront la zone Ouest A à la CAN U17, prévue au Maroc en 2026.



De son côté, la Guinée Conakry affrontera la Guinée-Bissau ce samedi à 16h00 GMT pour le match de classement.