Tournoi UFOA A : nouveau défi pour les « Lionnes », leur calendrier de la phase de poules dévoilé

Les « Lionnes » du Sénégal connaissent désormais leur nouveau calendrier pour les phases de poules du Tournoi UFOA A, après un réaménagement opéré par les organisateurs. Mame Moussa Cissé et ses joueuses devront faire preuve de rigueur et de détermination face à des adversaires bien connus de la sous-région.



L'entrée en lice est prévue pour le jeudi 22 mai 2025 à 19h00 GMT, avec une affiche intense contre la Guinée, sur la pelouse du stade Cheikha Boïdiya de Nouakchott. Un duel ouest-africain qui promet une belle opposition de styles.



Pour la deuxième journée, les « Lionnes » croiseront le fer avec la Gambie, le samedi 24 mai à 16h00 GMT, toujours dans la même enceinte mauritanienne. Un match crucial pour asseoir leurs ambitions dans le groupe.



Enfin, la phase de groupes s'achèvera le lundi 26 mai à 19h00 GMT par une rencontre face à la Sierra Leone, un adversaire souvent coriace, mais à la portée du Sénégal si la concentration reste maximale.



Avec ce calendrier réaménagé, le staff technique dispose désormais d'un plan clair pour peaufiner les derniers réglages. Les « Lionnes » sont prêtes à rugir, et le peuple sénégalais espère les voir briller dans cette compétition régionale.