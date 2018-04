Tournoi UFOA : Sénégal affronte le Mali ce mercredi à 15h30

La sélection nationale des U20 entame ce mercredi, au Liberia, le tournoi UFOA contre celle malienne dans le groupe B. Une première pour le sélectionneur Youssoupha Dabo et son nouveau groupe.

Face aux Espoirs maliens, les Sénégalais voudront entamer leur tournoi de la plus belle des manières, avec une victoire.



Pour rappel, le Sénégal partage la poule B avec le Mali, la Gambie et la Guinée. L’autre poule est composée du Libéria, du Cap-Vert, de la Guinée Bissau et du Sierra Léone.





Avec Stades