Tournoi UFOA-U17 féminin : Le Sénégal concède le nul face à la Sierra Leone

Battues par la Sierra Leone lors de leur première sortie au Tournoi UFOA-A U17 féminin, les “Lioncelles” ont de nouveau croisé la route du même adversaire ce mardi, pour le compte de la 3ᵉ journée. Cette fois, elles ont été tenues en échec (1-1).
Longtemps devant au score, les Sénégalaises ont finalement concédé l’égalisation en fin de match. Avec ce nul, elles portent leur total à 4 points après trois rencontres, tandis que la Sierra Leone conserve la tête du classement avec 7 points.
Le Sénégal affrontera le pays hôte, le Libéria, le samedi 27 septembre à 16h00 GMT. De son côté, la Sierra Leone jouera son dernier match contre ce même Libéria, le 25 septembre à 16h00 GMT.
