Les « Lions » du Sénégal de basket sont en train d’affronter le Kenya pour le compte de la première journée de la dernière phase du tournoi qualificatif pour l’Afrobasket 2021. Le Sénégal joue sans la présence du sélectionneur national, Boniface Ndong. Ce dernier sera remplacé par le coach adjoint Mamadou Gueye.



La dernière phase qualificative de l’Afrobasket 2021 va se dérouler du 19 au 21 février 2021 au Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun.



L’entraineur adjoint effectue son entrée pour la première fois dans une compétition officielle. Le sélectionneur sénégalais n’a eu qu’une seule séance d’entrainement avec l’ensemble de son effectif à cause des protocoles sanitaires de la Fiba. Tous les tests de Covid19 effectués sur les joueurs sénégalais sont revenus négatifs.



Lors de la séance d’entraiment, le technicien sénégalais a fait le point de son effectif, mis en place les systèmes de jeu de l’équipe et revu les schémas tactiques avec ses joueurs.



Les « Lions » visent une qualification à l’Afrobasket au Rwanda du 24 Aout au 5 septembre 2021.

Pour rappel, lors de la précédente phase, les Lions avaient dominé l’équipe Kenyane sur le score de 92 à 54. Les « Lions » de basket du Sénégal partagent la poule B avec le Kenya, le Mozambique et l’Angola.