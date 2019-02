Toussaint Manga : «Macky Sall et le Conseil Constitutionnel veulent truquer… »

«Macky Sall et le Conseil Constitutionnel ont décidé de truquer l’élection en déclarant des résultats en disant qu’il a gagné dès le premier tour». Ces accusations sont du député libéral Toussaint Manga, qui accusait vendredi 1e février à Thiès, le régime en place de déployer une stratégie pour donner à Macky Sall un second mandat.



A en croire le responsable des jeunesses libérales qui participait vendredi à la marche du C25 dans la capitale du rail, le régime en place n’a pas les moyens de remporter le scrutin du 24 février prochain. Et c’est pour cette raison qu’il affine en ce moment, à l’aide du Conseil Constitutionnel, une stratégie pour arriver à ses fins.



Mais, prévient-il, cela ne marchera pas puisqu’ils ne laisseront pas faire. Et c’est la trahison pour laquelle il a demandé aux jeunes d’investir massivement les rues pour empêcher au régime en place de réussir.