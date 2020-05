Toussaint Manga, membre du comité de suivi : « il y a bel et bien 107 millions FCFA prévus pour les per diem »

Le député Toussaint Manga, membre du comité suivi "Force Covid19", est revenu à la charge, après s'être opposé la semaine dernière lors d'une réunion à l'octroi de per diem aux membres du comité. Dans un entretien accordé à L'Observateur, il a soutenu qu'il y avait bel et bien 107 millions FCFA prévus pour les per diem.



"J'estime qu'il y a aucune honte de dire ce qu'il y a eu. De dire que cette question de per diem, n'a jamais été évoqué, ce n'est pas dire la vérité. Soit, celui qui dit cela n'a pas participé à la réunion, soit il était absent ou sorti un moment (...) Dans le document du budget, il y a bel et bien une partie réservée au per diem", a insisté M. Manga.



A la question de savoir combien s'élève cette somme, il a révélé que le montant était de 107 millions FCFA pour les per diem, déplorant le fait que des gens veulent tronquer le débat.



Des gens comme Mamadou Bocar Sy, lui aussi membre du comité, affirment n'avoir pas entendu parler de per diem, précisant qu'il a assisté à deux réunions.