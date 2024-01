Tout ce qu'il faut savoir sur la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023

À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), Côte d'Ivoire 2023, l'impatience et l'excitation atteignent leur paroxysme. La Côte d'Ivoire accueille ce tournoi pour la deuxième fois de son histoire après l’édition de 1984.



La CAF a publié un guide complet de tout ce que vous devez savoir sur la 34e édition du plus grand événement sportif africain, à quatre (4) jours du coup d'envoi.



Hôte et match d'ouverture : La Côte d'Ivoire est le pays hôte de la compétition. Le match d'ouverture est prévu le samedi 13 janvier, au stade Alassane Ouattara d'Abidjan, où les Éléphants affronteront la Guinée-Bissau.



Contexte historique : La Côte d'Ivoire accueille le tournoi pour la première fois depuis 1984.

Les sites : Les matches se dérouleront dans six stades répartis dans cinq villes hôtes, reflétant ainsi l'engagement de la Côte d'Ivoire dans le développement des infrastructures sportives. Les villes choisies sont : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro.



Akwaba - La mascotte officielle : La mascotte officielle, "Akwaba", est dérivée du terme Baoulé qui signifie "Bienvenue". Représenté par un éléphant, le costume d'Akwaba rend hommage à l'identité du pays hôte en reflétant les couleurs de la Côte d'Ivoire.



"Pokou" - Le ballon officiel du match : Le ballon officiel du match est nommé "Pokou". Il rend hommage à la légende du football ivoirien, Laurent Pokou, célèbre pour avoir marqué cinq buts lors de la victoire 6-1 sur l'Éthiopie lors du tournoi de 1970.



"Akwaba" - La chanson officielle : L’hymne officielle, "Akwaba", est interprétée par l'artiste nigériane Yemi Alade, le rappeur égyptien Mohamed Ramadan et le groupe musical ivoirien Magic System. La chanson mêle afrobeat, rap et zouglou, incarnant une fusion musicale unique profondément ancrée dans la tradition du tournoi.



Structure des groupes : Les 24 équipes sont réparties en six groupes de quatre équipes, avec des rencontres intéressantes comme Égypte/Ghana dans le groupe B et Sénégal/Cameroun dans le groupe C.

Format du tournoi : Les deux premières équipes de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale, suivis des quarts de finale, des demi-finales, d'un match pour la troisième place et de la finale.



Heures de coup d'envoi : Pendant les phases de groupes, au moins deux matches seront programmés à 14h00, 17h00 et 20h00 ( GMT). Des horaires similaires seront utilisés pour les matches à élimination directe qui débuteront le samedi 27 janvier.



Détails du match d'ouverture : Côte d'Ivoire - Guinée-Bissau au stade Alassane Ouattara d'Abidjan (20h00 GMT) le samedi 13 janvier.

Coup d'envoi de la phase de groupe: Au moins Deux matches par jour jusqu'au 24 janvier dans différents stades et villes.

Faits marquants du week-end d'ouverture : L'Egypte, sept fois championne du monde, affrontera le Mozambique dans le Groupe B, tandis que le Sénégal, tenant du titre, entamera la défense de son titre contre la Gambie dans le Groupe C, le lundi 15 janvier.

Matches du deuxième tour: Les matches du deuxième tour commenceront le samedi 27 janvier, avec des affiches intéressantes comme le vainqueur du Groupe D contre le troisième du Groupe B/E/F à Bouaké (17h00 GMT).



Quart de finale : Début des quarts de finale le vendredi 2 février.

Les demi-finales : Mercredi 7 février, les vainqueurs des quarts de finale s'affronteront à Bouaké (17h00 GMT) et au stade Alassane Ouattara d'Abidjan (20h00 GMT).

Match pour la troisième place : samedi 10 février au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan (20h00 GMT).

Finale : Le moment que tout le monde attend - l'affrontement final aura lieu le dimanche 11 février, au stade Alassane Ouattara d'Abidjan (20h00 GMT).



Favoris du tournoi : Le Sénégal, champion en titre, est considéré comme le favori malgré le départ des joueurs clés Sadio Mane, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy vers la Pro League saoudienne. Le Maroc, le Nigeria, l'Algérie et la Côte d'Ivoire sont d'autres candidats sérieux. Le Maroc, qui vient d'atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde, est à la recherche d'un deuxième titre de champion d'Afrique, tandis que la Côte d'Ivoire reste une force avec laquelle il faut compter.



Côte d'Ivoire - Nigeria : Le duel des deux mastodontes ouest-africains aura lieu le 18 janvier au stade Alassane Ouattara d'Abidjan (17h00 GMT).



Duel Sénégal - Cameroun: Le choc des poids lourds du Groupe C, le 20 janvier au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro (14h00 GMT).









Avec CAFOnline