Tout savoir sur les mutilations génitales féminines

La mutilation génitale féminine, ou MGF en abrégé, est l'excision ou l'ablation délibérée des organes génitaux externes de la femme.

Elle implique souvent l'ablation ou l'ablation des lèvres et du clitoris, et l'Organisation mondiale de la santé la décrit comme "toute intervention qui endommage les organes génitaux féminins pour des raisons non médicales".

Omnia Ibrahim, bloggeuse et cinéaste égyptienne, affirme que les mutilations génitales féminines sont pénibles, nuisent aux relations des femmes et à leur estime d'elles-mêmes.

"Vous êtes un glaçon. Vous ne ressentez pas ; vous n'aimez pas ; vous n'avez pas de désir ", dit-elle.



Omnia dit qu'elle a lutté contre l'impact psychologique des MGF toute sa vie adulte.

Elle dit que sa communauté lui a appris "qu'un corps signifie sexe et que le sexe est un péché. Pour moi, mon corps était devenu une malédiction."

"Je me demandais toujours : est-ce que je détestais le sexe parce qu'on m'a appris à avoir peur, ou est-ce que je ne m'en soucie vraiment pas ?"