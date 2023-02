Toxicité ! La chronique de KACCOR sur les théoriciens du 3e mandat

Les plus toxiques de ce charmant pays ne sont apparemment pas ceux qu’on a privés de liberté et qu’on déshumanise dans nos prisons. Le sage qui disait à notre confrère Pape Allé Niang que celui qui est capable de le jeter en prison a pour intention de le tuer, a tout résumé sur l’absence d’humanité en ces lieux. Toutefois, ceux qui sont en liberté et sous les ors du pouvoir peuvent être plus toxiques encore par leurs déclarations que motive la quête effrénée de prébendes.



Quand un leader politique et juriste de surcroit nous tient un discours sans équivoque pour dire que le débat sur un possible 3e mandat du Chef est nocif avant de soutenir avec une grande rigueur intellectuelle que les choses sont d’une grande clarté puisque disqualifiant toute idée de troisième mandat et revient en février 2023 pour dire le contraire de ce qu’il professait, il y a quatre ans, il y a de quoi désespérer de notre classe politique. Il est vrai qu’entretemps, cet universitaire qui martelait que l’actuel président de la République ne peut pas briguer un troisième mandat a été nommé ministre...par le même PR !



Du coup, eurêka, les choses deviennent claires dans sa tête : son bienfaiteur peut bel et bien briguer un troisième voire un quatrième mandat ! Même chose pour Amadou Ba dont les proches assuraient il y a quelques mois qu’il allait prendre ses responsabilités et annoncer sa candidature à la présidentielle. Cela, c’était avant sa nomination au poste de Premier ministre... Après avoir apporté une réponse de Normand sur cette question lors de sa déclaration de politique générale, et suite au recadrage en direct par le vice-président de la République Farba Ngom, il est allé à Canossa à Pikine où il présidait un meeting de la majorité présidentielle.



Selon lui, Macky Sall est le candidat de l’APR non seulement pour 2024 mais aussi pour 2029. On serait tenté d’ajouter : et pourquoi pas 2099 ? Bref, Amadou Ba, écrasé par Macky Sall qui ne lui laisse aucun espace de liberté, s’est assis sur sa queue. En attendant, le Chef continue d’être berné par des vendeurs d’illusions qui transportent des foules partout où il va. A Sédhiou, comme il y a quelques semaines à Thiès, il y avait apparemment tromperie opérée par des vendeurs d’illusions qui ne font rien gratuitement et rêvent au contraire de nouvelles stations toujours plus élevées. A Thiès comme à Sédhiou, la coalition présidentielle a été battue dans les urnes il y a juste sept mois. Mais à voir les foules qui l’ont accueilli dans les deux villes, on croirait que tout le monde y est avec lui !



A moins qu’il ait réussi à inverser la tendance. Il faut que cesse cet art de l’enfumage via des foules que l’on transporte comme du bétail pour faire croire à celui qui veut forcer pour un mandat illégal et immoral qu’il est dans les cœurs. Car hélas, ces foules convoyées ne peuvent nullement constituer un baromètre fiable pour mesurer le poids électoral d’un homme que tout son entourage abuse !



Par KACCOR, Le Témoin