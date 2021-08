Trafic aérien: Alioune Sarr installe le Comité de Coordination pour l'ouverture du Dakar-New York-Washington

Le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune SARR a procédé ce lundi à l'installation du Comité de Coordination pour l'ouverture de la ligne Dakar-New York- Washington par Air Sénégal. La ligne sera ouverte le 2 septembre 2021 avec deux vols A330 néo par semaine.



Afin de réussir cette opération, le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, il a décidé de la mise en place d'un comité qui prend en compte tous les aspects de promotion de l'événement mais surtout de la Destination Sénégal sur le marché américain gage de succès de l'ouverture de ligne au grand bénéfice exclusif des sénégalais de la diaspora et des personnes et institutions américaines basées au Sénégal.



Il est attendu de ce comité de coordination de convenir d'objectifs et de buts communs en vue de guider vers la bonne direction, le lancement historique de la ligne Dakar-Amérique du Nord de Air Sénégal. Le lancement historique de cette nouvelle route aérienne constitue une étape majeure dans l'expansion de notre pavillon national, faisant aujourd'hui d'Air Sénégal, la seule compagnie ouest-africaine sur cette destination. Cela s'inscrit parfaitement, dans la mise en œuvre de la Stratégie Hub Aérien et Touristique 2021 - 2025.



Le Projet Hub Aérien sous régional, sous l'impulsion et l'attention toute particulière du Président de la République, Macky SALL, permet aujourd'hui aux métiers du transport aérien de connaitre un développement et des perspectives très prometteuses, notamment avec la mise en place très prochaine du centre de maintenance aéronautique, l'Académie des métiers de l'Aéronautique, le centre de formation, la réhabilitation et la reconstruction de 13 aéroports régionaux dans le cadre du PRAS 1 et 2.