Trafic d’êtres humains à Kédougou: un couple burkinabo-nigérian condamné à 10 ans de prison ferme

Le tribunal de Grande instance de Kédougou, une ville du sud-est du Sénégal, a rendu son verdict sur l’affaire du trafic d’êtres humains. P.O, d’origine Nigériane et Y.C un Burkinabé, ont été condamnés à 10 ans de prison ferme et sommés de payer la somme de 21,5 millions de F Cfa.



Ils ont été reconnus coupables pour les délits de traite de personnes, proxénétisme et exploitation de débit de boissons sans autorisations administrative.



Neuf (9) filles dont deux (2) mineures ont été embarquées du site d’orpaillage traditionnel de Moura, dans le département de Saraya, région de Kédougou, par un couple concubin, des Nigérianes précisément.



Et, après chaque rapport sexuel avec un client, ces filles devaient verser de l’argent jusqu’à hauteur de 1, 500 million de F Cfa pour leur libération. En cas de refus, elles étaient séquestrées, torturées puis battues sauvagement. Une des victimes, J. Ado, est décédée après avoir été battue à mort par le couple, rapporte le quotidien "Les Echos".