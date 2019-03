Trafic d’ivoire : le réseau démantelé à Soumbédioune

Trois présumés trafiquants d’ivoire, dont un récidiviste déjà condamné pour les mêmes raisons à trois mois de prison ferme, ont été interpellés au marché de Soumbédioune sis à Dakar. Leurs arrestations ont eu lieu samedi 9 mars, aux environs de 15 heures.



En effet, les forces de sécurité après une mise en place de la coordination d’une opération majeur conjointe des parquets de Dakar et Mbour, de la direction des Eaux et Forêts (DEF) et des éléments du commissaire Dramé de la Sûreté urbaine, ont remonté jusqu'à la piste des trafiquants qui ont vendu 350 g d’ivoire illégalement à une ressortissante Chinoise à Dakar.



A travers cette 2eme opération "coup de poing" qui intervient quelques jours seulement après l'arrestation de la ressortissante Chinoise à l'AIBD pour remonter le réseau de trafic, le Gouvernement du Sénégal, par ses Ministères de l'Environnement, de l'Intérieur et de la Justice, donne de manière très affirmée un signal très fort sur l'interdiction de ce commerce ensanglanté et dangereux pour la sécurité des Etats et du patrimoine africain.