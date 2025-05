Trafic de drogue à Touba : Un maçon condamné à un an de prison ferme

Poursuivi initialement pour « offre et cession de drogue », S. Ndiaye, maçon de 47 ans domicilié à Keur Ibra Yacine (un village distant de 10 kilomètres de la commune de Mbacké), a été reconnu coupable de détention et usage de chanvre indien. Le tribunal des flagrants délits de Diourbel l’a condamné à un an de prison ferme, ce jeudi, après avoir disqualifié les faits.



L’affaire remonte au 29 janvier dernier. Alertés par un informateur sur un trafic présumé de chanvre indien, les policiers du commissariat spécial de Touba ont mis sous surveillance S. Ndiaye, suspecté de faire la navette entre Keur Ibra Yacine et Touba avec de la drogue dissimulée sur sa moto. Ce jour-là, les enquêteurs l’ont suivi jusqu’à l’entrée de Touba où, accompagné de son ami Dame, il a été intercepté. La fouille du véhicule a permis de découvrir un sachet contenant un kilogramme de chanvre indien, soigneusement caché sous la selle de la moto, informe Dakaractu.



Interrogé, Dame a affirmé qu’il ignorait tout du trafic et qu’il accompagnait simplement son ami. S. Ndiaye, de son côté a reconnu être consommateur de chanvre indien, tout en niant connaître la provenance de la drogue retrouvée sous sa selle. Finalement, Dame a été relâché et sieur Ndiaye a été déféré devant le parquet de Diourbel. Mais face au juge, l’accusé a changé de version. Il a accusé Dame d’être le véritable propriétaire de la drogue et va jusqu’à accuser les policiers d’avoir libéré son ami contre un pot-de-vin de 30 000 francs CFA.



Face à ces accusations, le procureur a requis deux ans de prison ferme. Après délibération, le tribunal a disqualifié les chefs d’accusation en détention et usage de drogue et a condamné Soulèye Ndiaye à un an de prison ferme.