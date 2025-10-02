Trafic de drogue à Touba : une femme de 66 ans arrêtée avec 4,7 kg de chanvre indien

Une femme de 66 ans, identifiée comme Mbène Diongue, a été arrêtée puis remise à la police pour détention et trafic supposé de chanvre indien. L'interpellation, survenue le 30 septembre, est le résultat d'une enquête menée par les membres du « Kurel Sam wormay Touba », une structure de la communauté des Baye Fall.



L'affaire a débuté lorsque le responsable Serigne Cheikhouna Fall a reçu un renseignement l'alertant que la sexagénaire, domiciliée à Guédé, était impliquée dans un trafic de stupéfiants. Après une filature, un membre de la structure l'a interpellée et a découvert un demi-bloc de chanvre indien dissimulé dans son seau, rapporte Libération.



Sur la base de cette première découverte, les Baye Fall ont conduit la suspecte à son domicile. Une perquisition a permis la saisie de huit blocs supplémentaires de la même substance. Au total, ce sont neuf blocs, pesant 4,70 kilogrammes de chanvre indien, qui ont été saisis.



Interrogée par les services du commissariat spécial de Touba, Mbène Diongue a déclaré que la drogue lui avait été remise par un individu nommé Ousseynou, sans autres précisions. À l'issue de son audition, la mise en cause a été placée en garde à vue.



Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce trafic, selon les informations du journal Libération.