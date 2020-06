Trafic de drogue en Italie: un réseau de 18 Sénégalais démantelé

Un vaste réseau de trafic de drogue a été démantelé en Italie. Dix-huit (18) individus, tous de nationalité sénégalaise, ont été arrêtés et près de 10.000 doses de cocaïne et de crack ont été saisis.



En effet, l’enquête « Skydiv », menée au centre de commandement de Gênes de la Major Michele Zitiello, depuis plus d’un an, a finalement fait ses résultats. Malgré leur stratégie efficace qu’ils avaient adoptée pour échapper, les 18 Sénégalais qui constituent le gang ont finalement été arrêtés.



Leur modus opérandi, ils louaient des appartements où le titulaire du contrat n’était pas réellement le véritable résident. Et ces logements étaient leurs laboratoires où ils emballaient les doses de cocaïne et les « cuisinaient » pour produire du crack.



Selon le journal, ils étaient tellement organisés qu’ils n’avaient jamais cru tomber dans les filets de la police un jour. La vente se passait hors des appartements, soit dans la rue avec les pousseurs ou dans les magasins.



Des centaines de doses étaient vendues quotidiennement dans les ruelles les plus cachées et les plus protégées. Des transactions qui se faisaient sans discernement de jour comme de nuit.



Pour le procureur en charge de l’affaire, cette enquête est le début d’une série d’investigations dans le but de repérer et mettre la main sur d’autres réseaux dirigés par des Sénégalais.